Седокова примерила топ, в который едва уместила свой сочный бюст

Недавно Анна Седокова презентовала свой новый альбом Secret Soul. Кроме того, певица успевает заниматься развитием собственного бизнеса – линейкой одежды. Не так давно она вернулась из США в Россию, где дала несколько концертов и отметилась на модных тусовках.

В своем инстаграме она поделилась кадрами, на которых позирует в топе, выставив на всеобщее обозрение свое декольте.

К слову, недавно Седокова переполошила всех своих фанатов, когда появилась в Сети со слезами на глазах и заговорила о расставании. Многие решили, что Анна расстается со своим мужем Янисом Тиммой.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма сыграли свадьбу в прошлом году. Для артистки этот союз стал третьим и, похоже, самым счастливым. Певица души не чает в муже, который, к слову, младше ее почти на десять лет.

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