«Кажется, я беременна»: Анна Седокова сделала заявление

Анна Седокова является бывшей солисткой группы «ВИА Гра». Она давно строит сольную карьеру. Певица славится не только своим творчеством. Она давно стала многодетной мамой.

У нее подрастает 17-летняя дочка Алина от футболиста Валентина Белькевича, десятилетняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского, который несколько лет назад забрал ребенка в США, а также четырехлетний сын Гектор, отца которого она скрывает.

Примечательно, что Седокова долгое время не могла обрести счастье в личной жизни. А вот год назад она вышла замуж снова. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма.

Латвийский спортсмен развелся с женой, когда стал встречаться с певицей. Даже ради сына Кристиана он не стал сохранять союз. Примечательно, что Анна не раз говорила, что готова тоже родить ему ребенка. Но когда появлялись слухи о беременности, она отшучивалась.

Однако в скором времени артистка отметит 39-летие. Она сообщила, что хочет отметить это событие на курорте. Также в личном блоге Седокова неожиданно написала: «Кажется, я беременна».

Примечательно, что не так давно она выходила в свет, никто не заметил изменений в ее фигуре. Поклонники посчитали, что, возможно, она просто хочет привлечь к себе внимание, так как намерена скоро запустить собственный курс. Артистка готовила его несколько лет и прорабатывала с лучшими специалистами.

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