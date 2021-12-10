Роковая женщина: Седокова показала шикарные ноги в красном вечернем платье

Анна Седокова приехала в пятницу на премию «Золотой граммофон» в Кремлевский дворец. После слухов о расставании с баскетболистом Янисом Тиммой, певица выглядела достаточно бодро.

На артистке было надето красное вечернее платье, которое подчеркивало шикарные ноги. Мужа рядом с Седоковой не было.

Вообще, у Анны с супругом, похоже, не все гладко. Уже несколько дней подряд певица публикует в соцсетях грустные посты и свои фотографии в слезах. Поклонники уверены, что 38-летняя Седокова рассталась с 29-летним Тиммой.

У спортсмена ничего не складывается с карьерой в России. Недавно с ним расторг контракт очередной баскетбольный клуб, и Янис снова считается безработным.

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