Ксения Бородина: «Я даже разводу так не радовалась, как шестерке от Татьяны Тарасовой»

В новом выпуске «Ледникового периода» ведущая «Дома-2» Ксения Бородина и ее партнер Дмитрий Соловьев переоделись в Дульсинею Тобосскую и Дон Кихота.

Жюри настолько пришелся их номер по вкусу, что почти все поставили наивысший балл – 6.0. И даже Татьяна Тарасова — та, кто постоянно критиковал эту пару.

Бородина была счастлива получить именно от Тарасовой высокую оценку. Телеведущая призналась, что действительно очень старается и проводит много времени на льду.

«Я даже разводу так не радовалась, как шестерке от Татьяны Анатольевны! Спасибо!» — призналась Бородина в интервью Алине Загитовой.

Напомним, Бородина развелась с очередным своим мужем Курбаном Омаровым в этом году. Телеведущая намекнула, что все произошло из-за измен супруга. Ксения почти каждый день подчеркивает, как она счастлива и свободна после развода. При этом Бородина не препятствует общению Курбана с их общей дочкой Теоной, считая, что ребенок не должен страдать из-за разборок взрослых.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.