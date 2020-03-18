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«Не только дрессировщик Шантика»: муж Бородиной похвастался новым достижением

После кота бизнесмен Курбан Омаров принялся за тренировки домашнего пса.

«Не только дрессировщик Шантика»: муж Бородиной похвастался новым достижением
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: globallookpress.com

Семейство Ксении Бородиной и Курбана Омарова, недавно вернувшихся из Куршевеля, сейчас сидит на домашнем карантине. Супруги рассказывают в Instagram о том, как проходит их изоляционная жизнь: телеведущая пополняет запасы, а ее муж дрессирует домашних животных. 18 марта он похвастался в сторис, что научил песика Берта команде «голос».

«Так что я теперь не только дрессировщик Шантика», — написал со смайликами бизнесмен.

Похоже, что Омаров нарочно издевается на хейтерами, которые уже некоторое время донимают супружескую пару слухами о том, что муж в этой семье не работает, а сидит дома и дрессирует кота Шантика. Злые языки поговаривают, что Бородина зарабатывает одна за всех, содержит и себя, и супруга, и двоих дочерей. Сама телеведущая всегда очень рьяно защищает честь своей семьи, шутки про дрессуру кота не прошли мимо.

Кстати, Шантик очень даже неплохо выучил команду «голос». Чем бы ни занимался Омаров, он делает это с толком.

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