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О боже, какой мужчина: Митя Фомин сочетал пиджак цвета состаренного золота с черными рубашкой и брюками

Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин появился на публике в эффектном наряде.

О боже, какой мужчина: Митя Фомин сочетал пиджак цвета состаренного золота с черными рубашкой и брюками
Митя Фомин. Фото: Global Look Press

В эту среду, 15 декабря, в столице состоялось масштабное мероприятие — ХIII церемония награждения премии Brand Awards 2021.

В числе приглашенных на него оказались звезды российского шоу-бизнеса — Любовь Успенская, Наталья Подольская, Юлия Беретта, Митя Фомин. Ведущей церемонии стала Юлия Барановская.

Митя Фомин предстал на публике в эффектном образе. Экс-солист группы Hi-Fi облачился в пиджак цвета состаренного золота, сочетав его с черными рубашкой и брюками. Образ дополнили солнцезащитные очки.

Митя Фомин вышел в свет в пиджаке под золото
Митя Фомин вышел в свет в пиджаке под золото. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Корреспонденту Teleprogramma.pro Митя Фомин рассказал, что является партнером бренда по производству очков, линия которых была запущена недавно.

Кроме этого, музыкант и бизнесмен поделился планами на Новый год. Встречать 2021 он планирует в Завидово, а затем отправится в Турцию, где выступит перед российской публикой.

Мечтает Митя Фомин о поездке в Альпы, поскольку любит кататься на лыжах.

«У меня есть недвижимость в Европе. Но сейчас еще надо получить второй компонент иностранной прививки», — добавил Митя Фомин.

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