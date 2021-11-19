«Почему я всем верил?»: Митя Фомин считает, что в Hi-Fi им манипулировали

Митя Фомин выступал в группе Hi-Fi десять лет. Потом, в 2009-м, он ушел в свободное плавание, но песни группы ему исполнять запретили. Недопонимания между артистом и продюсером коллектива, который к слову, до сих пор выступает со своими хитами, имеются по сей день. Поэтому Фомину пришлось начинать все сначала.

«Эти 10 лет просто вычеркнули из моей жизни. Теперь, когда люди меня просят спеть, например, «Беспризорника», я им говорю нет. Они не понимают почему, и я этого не понимаю. Я столько в это вложил, так верил. В конце концов, принес не один миллион долларов продюсерам этого коллектива. Я был дураком. Почему я всем верил, почему не обезопасил себя? Мною спекулировали, манипулировали. Грубо говоря, это было высокооплачиваемое рабство. Я понимаю, что это не было хорошим временем», — сказал Фомин в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Напомним, минувшим летом Митя Фомин побывал в Африке, где принимал участие в съемках нового шоу ТНТ «Звезды в Африке».

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