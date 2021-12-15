Акцент на пышные бедра: Подольская в асимметричном мини-платье по фигуре вышла в свет без мужа

В эту среду, 15 декабря, в столице состоялось масштабное мероприятие — ХIII церемония награждения премии Brand Awards 2021.

Организаторы премии собирают на ней самых ярких представителей российской общественной и бизнес-элиты, чтобы отметить заслуги и торжественно вручить награды, подтверждающие их высокий статус.

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В числе тех, кто приглашен на это мероприятие и звезды российского шоу-бизнеса. Так, на церемонии отметилась певица, жена известного музыканта Владимира Преснякова Наталья Подольская.

На публике звезда предстала без мужа. Не исключено, что Владимир Пресняков на гастролях и по этой причине не смог сопровождать любимую супругу.

Для выхода в свет Наталья Подольская выбрала довольно смелый наряд, подчеркнувший ее пышные бедра.

Маленькое черное платье с воланом и асимметрией открыло плечо Натальи Подольской, сделав ее образ невероятно соблазнительным.

Напомним, неделю назад Наталья Подольская посетила Новогоднюю дискотеку телеканала «Муз-ТВ», куда пришла с мужем Владимиром Пресняковым и старшим сыном Артемием.

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