В духе Шанель: Барановская отметилась на вечеринке в маленьком черном платье с фантазийным воротником

Юлия Барановская посетила вечеринку Эмина, которую он организовал в честь своего дня рождения.

На праздник звезда сделала роскошную укладку с кудрями и примерила маленькое черное платье в духе Шанель с фантазийным воротником. Ведущая выгодно подчеркнула свою тонкую талию и изящество фигуры.

«С днем рождения, Эмин! Спасибо за шикарный концерт и самый веселый праздник. Пусть новый год твоей жизни будет полон счастья, любви, душевного спокойствия, удачи, гармонии во всем , пусть все твои проекты будут очень успешны. Воспользуюсь твоей фразой: You are the best!» — написала в личном блоге Барановская.