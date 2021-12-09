Вся в белом: Барановская в плюшевом пальто оверсайз и трендовых ботинках приехала в гости к Павлиашвили

Телеведущая отметилась на новогодних съемках с Соссо Павлиашвили. Он открыл двери своего особняка для Юлии Барановской.

Юлия Барановская является популярной телеведущей. Она работает на ТВ, где ведет несколько передач. Более того, теперь бывшая возлюбленная Андрея Аршавина все чаще блистает на светских мероприятиях.

Она воспитывает троих детей, но это не мешает ей путешествовать и оказываться в центре больших событий в столице. При этом многодетная мама всегда выглядит безупречно. Историк моды Александр Васильев дружит с ней и дает советы.

Примечательно, что с наступлением зимы у Юлии прибавилось работы. Недавно она съездила на Алтай, где увидела заснеженные просторы. Даже в шубке телеведущая выглядела стильно.

А теперь она вернулась в Москву и приехала в гости к Сосо Павлиашвили со съемочной командой. Певец пустил ее в свой особняк. Барановская в плюшевом пальто оверсайз и модных ботинках на тракторной подошве прошлась с ним по саду.

А вот дома Сосо спел свой хит и сыграл на рояле. Телеведущая была в свитере с принтом и молочной теплой юбке. Она с радостью послушала живое пение.

«Вспоминайте эти кадры, когда будете смотреть новогодний выпуск», — поделилась звезда.

Поклонники осыпали комплиментами многодетную маму. Ее белоснежный лук многих покорил. «Ну что за прелесть», «Какая вы красотка», «У вас такое пальто, такая юбка! Ох, это Новый год!», «Как это мило», «Сосо очарователен», «Это просто потрясающе», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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