«Все хорошо»: Нюша выписалась из роддома в Дубае

Певица поделилась эмоциями. Она призналась, что поздравлять с пополнением ее начали еще до начала родов.

Нюша является популярной исполнительницей в России. Она выступает на сцене с юных лет. Примечательно, что артистка любит проводить время с родными.

В последние годы она регулярно путешествует с мужем Игорем Сивовым и трехлетней дочкой Симбой. В этом году певица объявила, что снова ждет ребенка. При этом она призналась, что беременность была не запланированной.

Еще осенью Нюша прекратила выступать и стала отдыхать в Италии, Франции и Испании. Но последние месяцы она проводит в Дубае. Там 14 декабря певица родила сына. Пока имя мальчика держится в тайне. Однако Сивов показал поклонникам родильную палату, в которой даже была ванная. По всей видимости, муж находится рядом с артисткой в ответственный момент.

А на следующий день Нюша уже вышла на связь с поклонниками. Она сообщила, что уже выписалась из роддома. Примечательно, что певица была при макияже. Она выпрямила волосы и надела толстовку.

«Привет, мои дорогие! Я уже дома, все хорошо. Спасибо вам огромное за бесчисленные поздравления. Они начались даже раньше того, как я родила. Не знаю, как так получилось. Возможно, кто-то видел, что мы поехали в госпиталь», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что певица хорошо выглядит. Некоторые удивились, что ее так быстро отпустили домой. Напомним, что дочку она тоже родила за границей. Тогда она выбрала одну из клиник в Майами.

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