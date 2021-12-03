Оттенок советовала Хромченко, жакет – Рогов: Брежнева покрасовалась в модном брючном костюме

Такие комплекты хорошо смотрятся на любых типах фигуры и делают стройнее даже пышек.

Вера Брежнева похвасталась в личном блоге модным комплектом, составленным в самых актуальных тенденциях.

Звезда примерила свободные брюки и жакет, которые подают любую фигуру выгодно. Такая одежда подчеркивает хрупкость форм и прячет лишний вес.

О том, что сейчас в тренде — полуприлегающие или утрированно большие жакеты, — ранее рассказывал стилист Александр Рогов.

А вот о моде на цвет слоновой кости, в котором Вера Брежнева выбрала свою одежду, говорила Эвелина Хромченко. Оттенок хорошо освежает внешность и выглядит почти всегда торжественно.

Также ведущая «Модного приговора» замечала, что актуален бельевой стиль, который проявился в топе-корсете Веры Брежневой.

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