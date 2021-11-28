Такая уютная: беременная жена Саши Задойнова из «Дома-2» показала, как изменились ее формы за два месяца до родов

В феврале на свет появится сын бывших участников «Дома-2» и шоу «Спаси свою любовь» Саши и Ксении Задойновых.

Ксюша Задойнова, находящаяся на последних месяцах беременности, показала, как она выглядит сейчас.

Будущая мама поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала рядом с украшенной новогодней елочкой на горном курорте Роза Хутор.

Ксения Задойнова облачена в уютный спортивный костюм и парку. Наряд подчеркнул округлившиеся формы жены Саши Задойнова.

«Я заметила, что Новый год стал очень сильно отличаться, чем раньше. Люди к этому празднику готовились задолго, а сейчас из-за пандемии все живут в неизвестности. У кого ни спрошу, где отмечаете, все жмут плечами. Да и глаза у всех грустные, а ведь почти каждую семью затронул коронавирус. Берегите себя и своих близких, цените каждый день», — поделилась своими наблюдениями Ксения Задойнова.

А ее подписчики, в свою очередь, обратили внимание на то, что она за последнее время довольно заметно округлилась.

Напомним, будущий малыш станет первенцем Ксении Задойновой и третьим ребенком для Саши Задойнова, у которого есть две дочери от предыдущих отношений.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.