«Волнителен для всех»: Саша Задойнов и Элина Камирен из «Дома-2» воссоединились ради дочери

Бывшие участники «Дома-2» Саша Задойнов и Элина Камирен решили зарыть топор войны. Экс-влюбленные, еще недавно предъявлявшие претензии и судившиеся друг с другом продемонстрировали чуть ли не идиллию в отношениях.

Саша Задойнов и Элина Камирен провели время вместе в одной из школ города Сочи, куда первого сентября пошла их дочка Саша.

Родители девочки опубликовали фотографии, сделанные в этот праздничный день каждый в своем микроблоге. Правда Саша Задойнов ограничился только снимком с дочкой. А Элина Камирен поделилась совместным фото с Сашей и кадром, на котором Задойнов предстал со своей тещей Еленой Камирен.

Женщина еще не так давно публично нападала на несостоявшегося зятя, обвиняя его в нежелании видеться с дочерью Сашенькой и помогать ей материально.

«Первое сентября – день волнительный для всех. Доча пошла в первый класс. Время летит», — поделился Саша Задойнов в микроблоге.

Напомним, Задойнов и Камирен познакомились на проекте «Дом-2». В декабре 2014 года у пары родилась дочка Саша. Влюбленные планировали пожениться, но планам на свадьбу не суждено было осуществиться. Поняв, что они слишком разные, Саша и Элина расстались. Сейчас Задойнов женат, и вместе с женой Ксенией они ждут ребенка.

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