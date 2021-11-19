«Скоро появится еще одно чудо»: Саша Задойнов из «Дома-2» поделился эмоциями накануне родов беременной жены

Экс-участник реалити-шоу Саша Задойнов и его жена Ксения совсем скоро впервые станут родителями.

Бывшие участники «Дома-2» и щоу «Спаси свою любовь» Саша и Ксения Задойновы готовятся к рождению первого совместного ребенка. В феврале на свет появится сын пары.

Саша Задойнов признался в микроблоге, что очень счастлив. Он станет папой в третий раз, у него уже есть две дочери от предыдущих отношений.

«Я очень люблю своих девочек. И скоро появится еще одно чудо, счастье для меня и Ксюши точно!» — написал Александр Задойнов.

Он добавил, что в последнее время стал реже писать что-то в Instagram, поскольку хочет побыть в тишине.

Будущий многодетный отец признался, что ему доставляет удовольствие наблюдать за капризами беременной жены Ксении и за тем, как она меняется.

«Вижу, как блестят ее счастливые глазки, когда малыш пинается, или смотрится в зеркало на свой животик. Психует, когда не влезает в любимые джинсы. Капризничает, не зная, что хочется съесть. Или, самое страшное, когда я уворачиваюсь от эмоций, провоцируемых гормонами», — поделился Саша Задойнов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.