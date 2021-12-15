Блондинка и король: Филипп Киркоров в переливающемся костюме предстал с младшей дочкой Алексея Ягудина

Супружеская пара олимпийских чемпионов по фигурному катанию Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина принимают участие в шоу Первого канала «Ледниковый период».
Он – в качестве ведущего проекта, она – выступает в паре с актером Иваном Колесниковым.
В эти дни проходят записи финальных программ «Ледникового периода» этого сезона. Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина вместе с собой на каток привели младшую дочь Мишель. Маленькая блондиночка одета в спортивный костюм красного цвета.
Это же шоу посетил поп-король Филипп Киркоров. Как всегда, он выглядел очень ярко. Пиджак его черного костюма декорирован асимметричным узором из пайеток, которые гармонируют с цветом волос Филиппа Киркорова – они у поп-короля сейчас серебристые.
На память об этой встрече со звездой шоу-бизнеса, Алексей Ягудин сделал фото и поделился им в сторис микроблога.
В кадре, кроме него, запечатлен Филипп Киркоров, нежно обнимающий маленькую Мишель, которая, судя по всему в восторге от поп-короля.
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