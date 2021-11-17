«Они будто вне конкурса»: Ягудин назвал трех главных фаворитов на победу в «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал главных фаворитов шоу «Ледниковый период», которое идет на Первом канале.

Как отметил Ягудин, про некоторых участников уже после первого проката можно было сказать, что они прекрасно катят по льду.

При этом он отметил, что со временем стал замечать, что у этих пар нет развития. Есть же те, кто сначала не производил впечатления, а потом резко прибавил в мастерстве, сообщает МК.ru.

«В этом сезоне есть два участника очень высокого уровня. Это Федор Федотов и Кирилл Зайцев; они, кстати, оба снимались в фильме «Серебряные коньки». И еще Даня Милохин. Три пары: Волосожар – Федотов, Домнина – Зайцев и Медведева – Милохин, – они как будто вне конкурса». Алексей Ягудин

Напомним, что Алексей Ягудин — ведущий шоу «Ледниковый период». Проект он ведет в паре с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

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