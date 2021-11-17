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«Они будто вне конкурса»: Ягудин назвал трех главных фаворитов на победу в «Ледниковом периоде»

Как отметил фигурист, в шоу участвуют некоторые пары очень высокого уровня.

«Они будто вне конкурса»: Ягудин назвал трех главных фаворитов на победу в «Ледниковом периоде»
Алексей Ягудин. Фото: Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал главных фаворитов шоу «Ледниковый период», которое идет на Первом канале.

Евгения Медведева и Даня Милохин
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Ягудин, про некоторых участников уже после первого проката можно было сказать, что они прекрасно катят по льду.

При этом он отметил, что со временем стал замечать, что у этих пар нет развития. Есть же те, кто сначала не производил впечатления, а потом резко прибавил в мастерстве, сообщает МК.ru.

«В этом сезоне есть два участника очень высокого уровня. Это Федор Федотов и Кирилл Зайцев; они, кстати, оба снимались в фильме «Серебряные коньки». И еще Даня Милохин. Три пары: Волосожар – Федотов, Домнина – Зайцев и Медведева – Милохин, – они как будто вне конкурса».

Алексей Ягудин

Напомним, что Алексей Ягудин — ведущий шоу «Ледниковый период». Проект он ведет в паре с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

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Алексей ЯгудинАлина ЗагитоваДаня МилохинЕвгения МедведеваШоу "Ледниковый период"