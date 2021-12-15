«Учит мечтать»: Ксения Собчак назвала Регину Тодоренко инфоцыганкой и обвинила в желании нажиться на подписчиках

Ксения Собчак решила вывести на чистую воду блогеров, которые имея большую аудиторию, устраивают в Сети марафоны.

Подписчикам за их же деньги обещают научить счастливой жизни, правильным мечтам, прокачать женственность и прочее.

Ксения Собчак усомнилась в компетенции таких блогеров, назвав их инфоцыганами, к числу которых она отнесла и телеведущую Регину Тодоренко.

«Сейчас каждый блогер, у которого есть хоть какая-то аудитория, учит жизни за деньги. Я понимаю, когда твердый эксперт упаковывает и продает эту свою экспертность. Например: Илон Маск. Эксперт? Экспертнее некуда! Его бизнес-марафон я бы купила. Но у Маска нет инфопродукта. Зато есть у Регины Тодоренко, которая учит мечтать. У Надин Серовски, которая обещает прокачать женственность, а заодно и заработать пару сотен тысяч. А обладатель красного гелика Гусейн Гасанов вообще обещает поделиться «мышлением миллионера», которое сделает нас богатыми за пару недель», — написала Ксения Собчак в микроблоге.

Она провела собственное расследование курсов, изучила, как инфоцыгане прогревают аудиторию и сколько зарабатывают своими марафонами.

Кстати, ни один из блогеров, проводящих подобные курсы, не согласился побеседовать на эту тему с Ксенией Собчак.

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