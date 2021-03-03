Илон Маск задумал построить город, который станет космическим портом

2 марта известный миллиардер-изобретатель Илон Маск снова всполошил общество своими идеями. На этот раз эксцентричный инженер хочет создать целый город в американском штате Техас. Как написал в Twitter 49-летний предприниматель, новый населенный пункт должен называться Starbase («Старбейз», что можно перевести как «звездная база»).

Маск мечтает, что из этого города будут отправляться экспедиции на Марс, отсюда и такое космической название. А еще бизнесмен написал, что глава этого муниципалитета будет называться не мэр, а дож — так в средневековой Италии называли правителя, что руководил городом-государством. Уж не собирается ли миллионер стать первым дожем в своей маленькой республике посреди Техаса? Денег-то у него, небось, хватит.

Добавим, что недавно Илон Маск снова выбился на первую сточку в рейтинге богатейших людей планеты. В последние годы он конкурирует за лидерство с основателем компании Amazon Джеффом Безосом. Состояние изобретателя приближается к 200 миллиардам долларов.

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