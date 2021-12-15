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«Праздничный вечер»: Лопырева предстала в свете в платье из бархата цвета птицы счастья

Этот модный оттенок также называют синим кляйновским.

«Праздничный вечер»: Лопырева предстала в свете в платье из бархата цвета птицы счастья
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева вышла в свет в Дубае, представ на вечеринке ювелирного дома Damiani в роскошном платье из бархата оттенка птицы счастья. Эвелина Хромченко рассказывала, что он сейчас в моде, но не потеряет свою актуальность с годами.

Этот тон также называют синим кляйновским цветом. По словам ведущей «Модного приговора», он идет женщинам любого возраста и, безусловно, украшает образ.

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева подчеркнула свою стройную фигуру силуэтной моделью платья с разрезом и корсетной основой. Фотографии с прошедшей вечеринки модель показала в личном блоге.

«Праздничный вечер», — подписала она их.

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Вечернее платьеВиктория Лопыревачто модноЭвелина Хромченко