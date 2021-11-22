Сочно и стильно: Нетребко после советов Хромченко поддержала тренд на синий кляйновский цвет, выбрав модную рубаху оверсайз

О тренде на этот оттенок ранее рассказала Эвелина Хромченко.

Анна Нетребко, как известно, не только талантливая оперная певица, но и большая модница. Артистка внимательно следит за трендами и регулярно пополняет свой гардероб актуальными вещами.

На сей раз в ее модном арсенале оказалась рубаха оверсайз с гипертрофированно длинными рукавами синего кляйновского цвета, а также шарфом в тон. Кроме того синие тона прослеживались в рисунке ее брюк, в сумочке и даже в принте защитной маски.

Отметим, что о тренде на кляйновский синий ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Она заверила, что одежда в этом тоне будет хорошей инвестицией. Он никогда не выйдет из моды и подходит для любых случаев, мероприятий и хорошо смотрится в любое время года.

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