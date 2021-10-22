«Как будто стала худее»: Хромченко представила жакет в кляйновском синем цвете, который хорошо скрывает живот

Героиня выпуска «Модного приговора» с трудом узнала себя в зеркале.

На шоу Первого канала «Модный приговор» для корпулентной дамы с животиком подобрали актуальный комплект в синих тонах, который хорошо завуалировал недостатки фигуры.

Жакет был выбран в трендовом в этом сезоне оттенке — кляйновском синем. По словам Эвелины Хромченко, этот цвет способен украсить женщину в абсолютно любом возрасте. Тон хоть и очень заметен, никогда не выходит из моды, поэтому является хорошей инвестицией средств.

Благодаря запашному крою жакета, он отлично скрыл под собой ненужный рельеф тела и сформировал визуально талию.

Александр Васильев спросил, как гостья проекта чувствует себя в этом образе, на что она ответила: «Как будто я выросла и стала худее».

Эвелина Хромченко рассказала, что брючные комплекты хорошо вытягивают силуэт, а укороченные брюки делают образ легче, свежее, моложе. Они рекомендованы для пышных дам.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.