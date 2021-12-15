«Мама, не снимай!»: Навка запечатлела дочку в фатиновой юбке у пианино в домашней обстановке

Фигуристке пришлось уговаривать наследницу не только играть на музыкальном инструменте, но и петь.

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в России. Она обладает множеством наград, включая олимпийское золото. Примечательно, что спортсменка обрела счастье и в личной жизни.

Она состоит в браке с Дмитрием Песковым. У них подрастает семилетняя дочка Надежда. От прошлых отношений у нее также есть 21-летняя дочка Александра Жулина.

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Недавно Навка провела время с наследницами в Дубае, где выступала со своим шоу «Спящая красавица». Она каждый вечер гуляла с дочками. Примечательно, что фигуристка старается в строгости воспитывать детей.

Надежда уже давно занимается иностранными языками и балетом. Более того, девочка участвует в соревнованиях по фигурному катанию. А теперь Татьяна засняла малышку во время урока музыки.

На кадрах девочка в свитере с принтом и фатиновой юбке фиолетового цвета сидит у пианино с преподавателем. Позади видно большое окно, нарядную елку и кресло. Девочка играла на пианино и пела, но потом стала возмущаться.

«Мама, не снимай! Я не буду никогда, ни за что петь», — заявила она. «Вот вырастишь и скажешь мне: мама, какая я же была глупенькая, что не учила песенку. Саша тоже не хотела играть на пианино в детстве, а сейчас жалеет. А ты какая молодец», — сказала Навка. «Ну ты же ей разрешала не играть, а мне не разрешаешь», — ответила Надежда.

Поклонники умилились тому, какая у фигуристки мудрая дочка. Многие одарили кроху комплиментами.

«Просто красотка», «Такая милая», «Девочка талантливая», «Ну до чего хороший ребенок», «Красивая, милая, талантливая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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