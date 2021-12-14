У нарядной елочки: Татьяна Навка в домашней обстановке распаковала подарок

Фигуристка после встречи с подругами похвасталась обновкой, которую подарила ей Алика Смехова.

Татьяна Навка предпочитает много работать. Олимпийская чемпионка создает красочные ледовые шоу. Она не скрывает, что порой на это уходит много времени. Фигуристка работает с Петром Чернышевым, Алиной Загитовой и другими звездами льда.

Выступает перед публикой и ее маленькая дочка Надежда. Совсем недавно они съездили в Дубай, где показали одно из представлений.

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До Нового года остаются считанные недели. Навка снова не будет отдыхать, так как представит новое шоу «Лебединое озеро». А вот накануне фигуристка смогла отдохнуть.

Отправилась на день рождения к подруге. Там она встретилась с Анной Семенович и Аликой Смеховой. Они повеселились в ресторане. Также спортсменка провела время с мамой и своей сестрой. Как оказалось, она ушла домой с подарком.

В соцсети Татьяна поделилась видео, на котором предстала в белой футболке и джинсах. Она также была в черных ботильонах. Фигуристка сидела на кресле у нарядной елки. Она раскрыла коробку, в которой оказалась шелковая пижамка синего цвета с изображением тигра на кармашке.

«Так, друзья, смотрите, что мне подарила Алика Смехова! Вау! Это что-то синенькое. Это пижама, судя по всему. Как вы думаете, мне идет этот цвет? Аличка, спасибо большое», — сказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка. Многие также отметили, что у нее дома уже царит новогодняя атмосфера.

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