У нарядной елочки: Татьяна Навка в домашней обстановке распаковала подарок

Татьяна Навка предпочитает много работать. Олимпийская чемпионка создает красочные ледовые шоу. Она не скрывает, что порой на это уходит много времени. Фигуристка работает с Петром Чернышевым, Алиной Загитовой и другими звездами льда.
Выступает перед публикой и ее маленькая дочка Надежда. Совсем недавно они съездили в Дубай, где показали одно из представлений.
До Нового года остаются считанные недели. Навка снова не будет отдыхать, так как представит новое шоу «Лебединое озеро». А вот накануне фигуристка смогла отдохнуть.
Отправилась на день рождения к подруге. Там она встретилась с Анной Семенович и Аликой Смеховой. Они повеселились в ресторане. Также спортсменка провела время с мамой и своей сестрой. Как оказалось, она ушла домой с подарком.
В соцсети Татьяна поделилась видео, на котором предстала в белой футболке и джинсах. Она также была в черных ботильонах. Фигуристка сидела на кресле у нарядной елки. Она раскрыла коробку, в которой оказалась шелковая пижамка синего цвета с изображением тигра на кармашке.
«Так, друзья, смотрите, что мне подарила Алика Смехова! Вау! Это что-то синенькое. Это пижама, судя по всему. Как вы думаете, мне идет этот цвет? Аличка, спасибо большое», — сказала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка. Многие также отметили, что у нее дома уже царит новогодняя атмосфера.
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