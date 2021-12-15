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Иначе — вид толстухи! Какую рубаху оверсайз должны носить женщины с широкими бедрами, назвала Хромченко

Безразмерные наряды помогают визуально подкорректировать фигуру, но иногда играют злую шутку.

Иначе — вид толстухи! Какую рубаху оверсайз должны носить женщины с широкими бедрами, назвала Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

На шоу Первого канала «Модный приговор» «народные стилисты» подобрали для дамы с очень объемными бедрами наряд в стиле оверсайз.

Они скрыли ее полноту за широкой теплой рубашкой и объемной юбкой, облачив также в модные ботинки челси. Мало кому из зала понравился этот образ. Александр Васильев заметил, что их гостья стала выглядеть еще шире.

А Эвелина Хромченко сказала, что в принципе в этом образе, у участницы хотя бы уравновесилась фигура.  Но женщинам с широкими бедрами все-таки лучше выбирать длинные модели рубах оверсайз, чтобы они закрывали полностью ягодицы и не акцентировали собой самую большую часть тела.

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