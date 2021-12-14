Стиль — в простоте: Арзамасова появилась на Красной площади в трендовом пуховике и костюме самого модного цвета

Звезда вслед за Наташей Королевой поддержала тренд на безрукавные куртки дудун.

Елизавета Арзамасова рассказала поклонникам, что ее часто спрашивают о стиле. По словам актрисы, для нее самое главное – это удобство.

Именно в таком комфортном, но при этом актуальном луке, артистка появилась на Красной площади.

Арзамасова облачилась в трикотажный брючный костюм самого модного цвета года — серого. Таким статусом его наделил Институт Pantone, наряду с желтым тоном.

Кроме того, жена Ильи Авербуха поддержала тренд на безрукавные пуховики, которые в этом сезоне выбрали многие отечественные звезды. Черные экземпляры тоже, к примеру, приобрели певица Наташа Королева и ведущая Ксения Собчак.

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