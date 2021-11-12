Освежающий образ: Долина в модном пуховике оттенка экрю вышла из респектабельного авто

Лариса Долина поддержала тренд на оттенок экрю, облачившись в легкий пуховик в этом цвете. В тон к куртке певица подобрала сумку, а джоггеры и худи она выбрала молочного тона с элементами желтого.

Отметим, что о цвете экрю весьма лестно высказывался Александр Васильев. Он замечал, что в этом сезоне очень актуальны оттенки белого, и рекомендовал обратить на них внимание.

Историк моды уверен, что они лучше смотрятся в одежде, чем кипенно-белые тона. Между тем его коллега по «Модному приговору» Эвелина Хромченко предостерегала дам от фэшн-ошибки. Она советовала с осторожностью сочетать разные тона белого, поскольку тот, что имеет примесь другого цвета, может выглядеть на фоне белоснежного грязновато.

В любом случае ведущая считает, что светлые тона освежают и омолаживают внешний вид.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.