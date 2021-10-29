Какая одежда моментально укорачивает шею и может ваш вид сделать «пришибленным», рассказала Хромченко

При подборе луков важна любая деталь и даже воротник.

V-образный воротник – лучший вариант для женщин, которые не могут сказать, что обладают лебединой шеей. Он легко справляется с задачей коррекции особенностей фигуры и вытягивания силуэта в нужном месте.

А вот коротенькая стоечка может испортить все впечатление о наряде. Она как раз оказывает обратный эффект – укорачивает зрительно шею и способна превратить симпатичную даму в «пришибленное» существо.

Об этом заговорили на «Модном приговоре» Первого канала, когда «народный стилист» подобрал для гостьи проекта не самый удачный наряд.

«Мне не нравится, что шею нашей героини укоротили некорректно воротом. Хотелось бы его заменить на треугольный воротник. А если уж это воротник-стойка, то это должна быть здоровенная викторианская стойка, чтобы она прямо не могла шею повернуть. Это нужно для того, чтобы шея была хорошо очерчена», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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