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«Тщеславие как часть гордыни управляет человеком»: Галанин объяснил, почему не общался с Сукачевым

По словам рок-музыканта, их конфликт с коллегой остался далеко в прошлом.

«Тщеславие как часть гордыни управляет человеком»: Галанин объяснил, почему не общался с Сукачевым
Сергей Галанин. Фото: Globallookpress.com

Лидер группы «Серьга» Сергей Галанин заявил, что целый год не общался с другим рок-исполнителем Гариком Сукачевым. Они, как он выразился, просто сторонились друг друга.

Гарик Сукачев
Гарик Сукачев. Фото: Globallookpress.com

«Потом снова стали общаться, играть вместе. Спасибо за это нашему продюсеру Диме Гройсману, который нас помирил. Причиной разногласий стали амбиции и деньги в том числе. Тщеславие как часть гордыни управляет человеком».

Сергей Галанин

Как отметил Галанин, они по-разному видели пути развития группы «Бригада С». Кроме того, кто-то специально подбросил дровишек в костер, чтобы они рассорились. В итоге оба поливали друг друга грязью в прессе. Он заметил, что журналисты их специально провоцировали, а они велись на это, проявляя обычную человеческую слабость, сообщает «АиФ».

Напомним, что Сергей Галанин играл в группе «Бригада С» с 1986 по 1989 год. Затем еще несколько лет в девяностых годах. Сегодня он также в составе коллектива. Галанин — вокалист, солист и основатель популярной рок-группы «Серьга».

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