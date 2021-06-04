«Тщеславие как часть гордыни управляет человеком»: Галанин объяснил, почему не общался с Сукачевым

По словам рок-музыканта, их конфликт с коллегой остался далеко в прошлом.

Лидер группы «Серьга» Сергей Галанин заявил, что целый год не общался с другим рок-исполнителем Гариком Сукачевым. Они, как он выразился, просто сторонились друг друга.

«Потом снова стали общаться, играть вместе. Спасибо за это нашему продюсеру Диме Гройсману, который нас помирил. Причиной разногласий стали амбиции и деньги в том числе. Тщеславие как часть гордыни управляет человеком».

Сергей Галанин

Как отметил Галанин, они по-разному видели пути развития группы «Бригада С». Кроме того, кто-то специально подбросил дровишек в костер, чтобы они рассорились. В итоге оба поливали друг друга грязью в прессе. Он заметил, что журналисты их специально провоцировали, а они велись на это, проявляя обычную человеческую слабость, сообщает «АиФ».

Напомним, что Сергей Галанин играл в группе «Бригада С» с 1986 по 1989 год. Затем еще несколько лет в девяностых годах. Сегодня он также в составе коллектива. Галанин — вокалист, солист и основатель популярной рок-группы «Серьга».

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