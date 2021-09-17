Спустя 26 лет Сукачев и Скляр выпустили вторую часть альбома «Боцман и бродяга»

17 сентября отечественные рок-музыканты Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр выпустили альбом «Боцман и бродяга. Часть 2», который является продолжением их совместной пластинки, вышедшей в 1995 году.

Тогда этот проект даже не задумывался, как альбом. Музыканты просто собирались в гримерке после концертов и играли сами для себя песни, которые тогда писались «в стол».

«У нас не было даже мысли записывать пластинку. Все песни писались исключительно для себя и исполнялись в гримерках на посиделках после концертов только для своих. До сих пор непонятно, где и как Юсуп Бахшиев, владелец тогда модного клуба «Московский», мог услышать эти песни в нашем исполнении. В компанию близких друзей он не входил, да даже и знакомы-то толком не были. Но именно он уговорил нас исполнить эти песни открыто на концерте в своем клубе, а заодно и еще на пяти других площадках. Так все и услышали «Боцмана и бродягу», — вспоминает Сукачев в Instagram.

С тех пор прошло 26 лет и рокеры решили повторить эксперимент. Во вторую часть альбома вошли 11 песен, часть из них посвящены морю. Стилистика новой пластинки близка шансону и народным песням, и точно будет оценена мужчинами старшего возраста.

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