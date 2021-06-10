Сукачев и Охлобыстин посетят бесплатный кинопоказ в Москве 22 июня

Артисты приедут в Дом кино посмотреть со зрителями свой фильм «Праздник», вышедший 20 лет назад.

22 июня к 80-летию начала Великой Отечественной войны в московском Доме Кино (ул. Васильевская, 13) на большом экране будет показан драматический фильм «Праздник» 2001 года. Об этом в соцсетях сообщил режиссер картины — известный музыкант Гарик Сукачев.

Артист отметил, что данное мероприятие посетят создатели киноленты и снимавшиеся в ней актеры. Среди гостей, значатся Иван Охлобыстин, Ольга Блок-Миримская, Мария Оамер и другие звезды.

Вход на кинопоказ бесплатный, требуется лишь предварительна регистрация. Начало показа — в 20:00.

Добавим, что сюжет картины рассказывает о дне рождения девочки, который отмечается 22 июня 1941 года. Все деревня празднует это событие, еще не зная, что через несколько часов начнется война. Кроме Сукачева в фильме снялись Александр Балуев, Сергей Баталов, Михаил Ефремов, Николай Пастухов и Галина Стаханова. Сценарий написали Сукачев и Охлобыстин.

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