«Это любовь»: Медведева и Милохин слились в страстном поцелуе на «Ледниковом периоде»

Даня Милохин и Евгения Медведева – одни из лидеров нынешнего «Ледникового периода». С самого первого выпуска среди фанатов шоу поползли слухи о том, что фигуристка и блогер встречаются. Никаких доказательств тому не было, кроме коротких поцелуев в каждом из номеров.

А вот в новом выпуске шоу Даня и Евгения перестали скрывать свои чувства. Они вышли на лед с новогодним номером под песню группы ABBA «Happy New Year», а в его финале слились в страстном поцелуе.

Фанаты пары ликовали и оставляли добрые комментарии.

«Да неужели это случилось! Ура, рада за них! Это любовь! Какие они классные!», — писали пользователи Сети.

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