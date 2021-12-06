Аж расплылся в улыбке! Евгения Медведева прижалась к Дане Милохину, позируя для фото

6 декабря свой день рождения отмечает звезда отечественного TikTok Даня Милохин. У него мини-юбилей. Кумиру миллионов подростков исполнилось 20 лет. С этим важным событием своего партнера по проекту «Ледниковый период» поздравила фигуристка Евгения Медведева.

В своем микроблоге спортсменка поделилась памятным снимком с именинником, нежно прижавшись спиной к Дане. Ну а Милохин довольно расплылся в улыбке, давая понять, что рядом с красавицей-фигуристкой чувствует себя вполне комфортно. Чемпионка на фото тоже улыбалась, чем и спровоцировала новую волну слухов о тайном романе с тиктокером.

Поклонники ждут не дождутся, когда парочка объявит о своих чувствах. Правда, и Евгения, и сам Даня о романтике не говорят. И ведут себя как самые обычные друзья.

«С днем рождения, Даниил», — скромно подписала снимок Медведева, добавив виртуальный смайл в виде сердечка.

Ранее фигуристка говорила о том, что не просит Даню Милохина снимать вместе с ней ролики для TikTok. Евгения Медведева призналась, что она не хочет, чтобы ее партнер по «Ледниковому периоду» считал, что она использует его популярность в соцсети для своей выгоды или хайпа.

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