«Уже полгода учусь честно отвечать на вопросы»: директор Белого — о конфликте комика с Соболевым

Как отметил Алексей, это лишь мнение Соболева, что шутка была неудачной.

Директор комика Руслана Белого Алексей в беседе с Teleprogramma.pro высказался о конфликте своего подопечного и другого юмориста Ильи Соболева.

«Это по мнению Ильи Соболева Руслан Белый неудачно подшутил. Я не знаю будет или нет примирение. Вот уже полгода я учусь честно отвечать на вопросы. Это иногда людей ставит в тупик, а меня это забавляет». Алексей

Ранее Илья Соболев отмечал, что шутка Руслана Белого про его жену не была умопомрачительной. При этом он хотел бы примириться с коллегой.

Напомним, что Илья Соболев в свое время вырезал шутку из шоу «Прожарка», где Руслан Белый провел параллели между стриптизершей и женой Соболева Натальей.

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