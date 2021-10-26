Взрослый разговор с новыми лицами: Руслан Белый покинул состав участников шоу TALK

Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев и Тимур Каргинов продолжат искать ответы на вопросы, которые они задают со сцены.

Комик Руслан Белый покинул состав участников шоу TALK, которое идет на канале ТНТ. При этом Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев и Тимур Каргинов продолжат искать ответы на вопросы, которые они задают со сцены.

Заметим, что четвертый стул достанется приглашенному ведущему, который будет периодически меняться. Первым таким станет стендап-комик и звезда фильма «Батя» Стас Старовойтов.

«TALK — это не гостевое шоу, а все тот же разговор о вещах и ситуациях, которые их волнуют. Задача — запустить диалог у людей по другую строну экрана, обратить их внимание на что-то, что могло казаться неважным или настолько привычным, что это перестали замечать», — заявил креативный продюсер Антон Курильчик.

В основе проекта разговор четырех комиков, которые делятся важными темами и личным опытом, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

Первый выпуск нового сезона шоу TALK выйдет 26 октября в 22.00 на канале ТНТ.

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