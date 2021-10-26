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Взрослый разговор с новыми лицами: Руслан Белый покинул состав участников шоу TALK

Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев и Тимур Каргинов продолжат искать ответы на вопросы, которые они задают со сцены.

Взрослый разговор с новыми лицами: Руслан Белый покинул состав участников шоу TALK
Руслан Белый. Фото: instagram.com/ruslan_belyy_/

Комик Руслан Белый покинул состав участников шоу TALK, которое идет на канале ТНТ. При этом Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев и Тимур Каргинов продолжат искать ответы на вопросы, которые они задают со сцены.

Участники шоу TALK
Участники шоу TALK. Фото: канал ТНТ

Заметим, что четвертый стул достанется приглашенному ведущему, который будет периодически меняться. Первым таким станет стендап-комик и звезда фильма «Батя» Стас Старовойтов.

«TALK — это не гостевое шоу, а все тот же разговор о вещах и ситуациях, которые их волнуют. Задача — запустить диалог у людей по другую строну экрана, обратить их внимание на что-то, что могло казаться неважным или настолько привычным, что это перестали замечать», — заявил креативный продюсер Антон Курильчик.

В основе проекта разговор четырех комиков, которые делятся важными темами и личным опытом, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

Первый выпуск нового сезона шоу TALK выйдет 26 октября в 22.00 на канале ТНТ.

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Азамат МусагалиевНурлан СабуровРуслан БелыйСтас СтаровойтовШоу TALK