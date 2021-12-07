«Ногтевые пластины – это личное дело каждого»: Соболев оригинально поддержал Галкина

Как отметил шоумен, он съест своего коллегу с кетчупом.

Шоумен Илья Соболев в Instagram оригинально поддержал своего коллегу — юмориста Максима Галкина. Он разместил снимок своих пальцев на ноге, на ногте одного из которых можно увидеть фото мужа певицы Аллы Пугачевой.

«Максим Галкин, сделав рисунок с Микки Маусом, вызвал недоумение у подписчиков. Уважаемые подписчики, я хочу вам сказать, что ногтевые пластины — это личное дело каждого. Что рисовать, куда их засовывать или с чем есть, выбираешь ты сам». Илья Соболев

Как отметил Илья Соболев, хотя у Максима Галкина не сегодня день рождения, он хочет его поддержать. «И скажу, что сегодня я съем его с кетчупом. А ты с чем бы его съел?» — спросил Илья Соболев своих подписчиков.

Ранее Максим Галкин разместил снимок своих пальцев на ногах, на ногте одного из них красовался Микки Маус. Не все пользователи оценили такое творчество положительно.

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