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«Я же его никак не оскорбил, никак не унизил»: Соболев высказался после пародии на Безрукова

Актер заблокировал в соцсетях комика.

«Я же его никак не оскорбил, никак не унизил»: Соболев высказался после пародии на Безрукова
Сергей Безруков. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Илья Соболев в эфире проекта «Макарена» заявил, что не понимает, почему до сих пор на него обижается популярный актер Сергей Безруков.

Илья Соболев
Илья Соболев. Фото: instagram.com/sobolev_tut/

«По-моему, Безруков меня так и не разблокировал. Было же весело. Это была веселая и смешная штука. Я же его никак не оскорбил, никак не унизил. Я не знаю. Это единственный человек, который меня заблочил после пародии».  

Илья Соболев

Как отметил Илья Соболев, они с друзьями придумывают новые проекты.

«Мы каждый день что-то придумывали в период пандемии. Смотрели реакцию зрителей. В то же время скажу, что канал с одним комиком не притягивает много аудитории», — заявил Илья Соболев.

Напомним, что Сергей Безруков не оценил пародию на себя со стороны Ильи Соболева. Сам актер не объяснял, почему затаил обиду.

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