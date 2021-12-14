В топе с эффектом обнаженного тела: Дайнеко показала впечатляющую фигуру с узкой талией

Звезда пришла в модном комплекте небесного оттенка на концерт «Землян».

В Москве «Земляне» дали большой концерт, их пришли поддержать многочисленные российские звезды. Виктория Дайнеко не оставила это событие в стороне, представ на красной дорожке в небесном брючном костюме.

Певица облачилась в топ с эффектом обнаженного белья, который выгодно подчеркнул ее изящную талию, а также брюки с трендовыми защипами, акцентирующими бедра.

Виктория Дайнеко рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro, что самым запоминающимся событием уходящего года стали для нее выборы в Госдуму, куда, увы, знаменитость так и и не попала. «Я не расстроилась», — заверила она.

Также стало известно, что новых концертов из-за пандемии певица не планирует.

«Люблю, когда все происходит спонтанно. Где Новый год отмечу, пока не знаю, но предпочитаю это делать на работе», — сказала Вика Дайнеко Teleprogramma.pro.

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