«Каре случилось со мной»: Виктория Дайнеко сменила имидж, примерив трендовое платье

Певица использовала срезу несколько актуальных деталей в торжественном образе.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Виктории Дайнеко появилась запись, в которой артистка похвасталась бьюти-прображением. К слову, Виктория дополнила новую прическу трендовым нарядом.

Напомним, что ярко-розовый цвет и рукава-буфы выбирают многие модницы российского шоу-бизнеса.

Певица Виктория Дайнеко тоже облачилась в платье-бюстье актуального оттенка, а на руки повязала дополнительную объемную ткань.

Виктория собрала волосы так, что получилось удлиненное каре. Артистка завершила театральный образ блестящими босоножками и колье.

«Как вам образ? Внезапно каре случилось со мной! Мне очень понравилось! А вам? Какое фото? В последнее время почти всегда публикую фото без ретуши и обработок, ибо красивая инстакартинка бывает далека от жизни, а я хочу жить в мире реальном», – призналась артистка.

Напомним, ранее Виктория Дайнеко повторила образ главной героини фильма «Семейка Аддамс». Исполнительница нарядилась Мартишей Аддамс, чтобы повеселиться в ночь Хеллоуина.

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