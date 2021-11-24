«Привет, сынок»: бывший муж Виктории Дайнеко стал отцом во второй раз

Виктория Дайнеко является победительницей «Фабрики звезд». Она встречалась с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. Они сыграли свадьбу, а потом у пары родилась дочка. Но спустя два года певица заподозрила избранника в изменах и развелась с ним. Виктория поддерживает отношения с Дмитрием и позволяет ему видеться с наследницей.

Пока Дайнеко не обрела счастье в личной жизни, а вот ее бывший муж полгода назад снова женился. Он поделился кадрами, на которых его избранница запечатлена в белом платье и розовом жакете.

А в октябре музыкант сообщил, что его возлюбленная ждет ребенка. Певица предпочла не реагировать на эту новость. А 24 ноября Клейман сообщил, что стал отцом во второй раз. У него родился сын.

По всей видимости, у супругов были партнерские роды. Музыкант поделился кадром, на котором целует новорожденного малыша.

«Привет, сынок, самый вкусный малышок», — написала он.

Поклонники стали поздравлять Дмитрия с пополнением. «Дима, поздравляю! Пусть малыш растет здоровеньким, счастливеньким! На радость родителям!», «Поздравляю вас, братик! Растите большие и здоровенькие», — стали писать они. Напомним, что Дайнеко имя своей дочки скрывает, а также не показывает ее публике, хотя ей уже шесть лет.

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