«Добро пожаловать в мир, Клеопатра»: актриса Кристина Риччи стала мамой во второй раз

Звезда «Семейки Аддамс», а также фильмов «Каспер», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Сонная Лощина», «Монстр» и «Спиди-гонщик», Кристина Риччи родила второго ребенка.

Об этом 41-летняя звезда сообщила в Instagram, раскрыв, что новорожденную девочку зовут Клео, и показав ее личико. Отец ребенка – второй муж актрисы, парикмахер Марк Хэмптон – также сделал пост в социальной сети.

«Мое сердце взорвалось, — написал он в Instagram 8 декабря. — Кристина и малышка Клео прекрасно себя чувствуют, мы все отдыхаем после такого насыщенного событиями утра. Добро пожаловать в мир, малышка Клеопатра Риччи Хэмптон».

Напомним, в 2013-2020 годах Риччи была замужем за сотрудником киностудии и родила ему сына Фредди, которому сейчас уже 7 лет. После развода актриса недолго была одна, и уже летом 2021-го появилась информация, что она и ее новый бойфренд Марк ждут ребенка. В октябре влюбленные поженились, чтобы девочка родилась в полноценной семье.

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