«Наконец-то вместе»: Навка в объемном свитере нефритового цвета появилась на съемках «Ледникового периода»

Фигуристка поделилась кадрами со съемок финала «Ледникового периода». Она рассекретила судей, которые будут давать оценки.

Татьяна Навка уже давно стала олимпийской чемпионкой. Она завоевала множество наград. Фигуристка не скрывает, что любит проводить время с наследницей Надеждой. Девочка продолжает дело мамы и тоже ездит на соревнования.

Также малышка участвует в ледовых представлениях, которые создает мама. Но также Навка регулярно ездит на съемки «Ледникового периода», где сидит в кресле члена жюри.

Последние несколько месяцев Навка наблюдала за тем, как готовятся и выступают Ксения Бородина, Агата Муцениеце, Даня Милохин и другие участники проекта. Уже в скором времени состоится финал шоу.

На этот раз фигуристка поделилась кадрами со съемок финала. Она предстала в объемном свитере цвета нефрита. Татьяна сделала кудри и макияж с акцентом на глаза. Она показала других судей. Рядом с ней был Роман Костомаров.

«Кто со мной сидит! Наконец-то снова вместе! Сейчас будет судить всех подряд» — заявила звезда. «Здравствуйте, дорогие», — поздоровался Даниил Спиваковский.

Поклонники отметили, что Навка выглядит ярко. Многие были заинтригованы тем, что скоро состоится долгожданный финал. «Ой, как вам идет этот цвет», «Классно, новые лица», «Интересно, кто же победит», «Какая красивая», «Это будет феерично», «Ну, Ромаку видеть радостно», «Кто же покорит вас на этот раз! Даня прям фаворит в шоу», — стали писать пользователи Сети.

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