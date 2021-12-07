Три поколения вместе: Навка в платье с рукавами-фонариками запечатлелась с мамой и дочками в Дубае

Фигуристка провела почти неделю в Арабских Эмиратах с родными.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Спортсменка растит дочку Надежду, которая не только уже ходит в школу, но и занимается фигурным катанием, как мама.

Навка также позволяет наследнице участвовать в ее ледовых представлениях. В этом году они готовятся показать новую постановку «Лебединое озеро».

А пока Навка съездила в Арабские Эмираты. Она почти неделю провела в Дубае, где дала два представления «Спящая красавица». С ней приехали дочки Надежда и Саша Жулина, а также мама Раиса.

Фигуристка успевала свободное время посвящать прогулкам. Не раз она ужинала в ресторане. А накануне спортсменка посетила выставку ЭКСПО. Там она увидела много современных технологий.

В соцсети после отъезда Татьяна поделилась редким семейным фото, на котором можно увидеть три поколения женщин в ее семье. Спортсменка была в белом платье с отложным воротничком и рукавами-фонариками. Она позировала с подросшими наследницами и своей мамой.

«Наша банда», — написала звезда.

Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что дочки растут копиями своей мамы. «Ну что за красотка», «Какие все нарядные», «Надя чудесная девочка», «У вас даже мама так молодо выглядит», «Прекрасная семья», «Наряд у вас такой нежный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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