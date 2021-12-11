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Муцениеце переоделась в ведьму в «Ледниковом периоде» и полетала в гробу

Участники проекта представили гоголевского «Вия» на льду.

Муцениеце переоделась в ведьму в «Ледниковом периоде» и полетала в гробу
Агата Муцениеце и Александр Энберт. Фото: Первый канал

В десятом выпуске «Ледникового периода» актриса Агата Муцениеце примерила образ Панночки из гоголевского «Вия». А ее партнер Александр Энберт сыграл Хому.

Жюри пришлось по вкусу исполнение пары. Оценки они получили высокие. Все поставили 6.0, кроме Татьяны Тарасовой. Заслуженный тренер СССР посчитала, что техника Агаты еще чуть-чуть не дотягивает.

«Артистизм, я согласна, заслуживает наивысших похвал, — начала Тарасова. – Но техническая часть… Меня прям раздражало. Последи, Агата, за ногой – от колена до стопы. Она все время завернута».

Агата Муцениеце и Александр Энберт. Фото: Первый канал
Агата Муцениеце и Александр Энберт. Фото: Первый канал

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