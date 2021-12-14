Это горячо! Пегова в силуэтном платье с рюшами станцевала в объятиях Нагиева

Актриса отметилась в компании Натальи Рудовой и Дмитрия Нагиева. Она поделилась уникальными кадрами.

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она прославилась не только благодаря своим ролям. Не раз Ирина участвовала в телевизионных шоу. Шесть лет назад она выступала на шоу «Танцы со звездами», где победила.

А в прошлом году артистка также дошла до финала в проекте «Ледниковый период». После этого он решилась похудеть. За последние месяцы звезда преобразилась.

Как оказалось, Ирина снялась в новой романтической комедии под смелым названием. Она поделилась кадрами, на которых запечатлена у елочки с бокалами на столе в компании Дмитрия Нагиева и Натальи Рудовой. Актриса предстала в силуэтном платье цвета лазури. Наряд с рюшами дополняла объемная прическа с кудряшками. Пегова на одном из кадров танцует в объятиях Нагиева.

«Скоро премьера!» — заявила звезда.

Поклонники были удивлены тем, как выглядит актриса. Многие отметили, что она гармонично смотрится со знаменитым телеведущим.

«Вы великолепны, Ириночка», «Вот это сюрприз, это будет бомба! Давайте быстрее», «Как неотразима», «Ну просто сногсшибательная», «С Димой танцевали! Ого», «Какие кадры», «Ну просто изумительно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Напомним, что премьера фильма «Свингеры» должна состояться в январе.

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