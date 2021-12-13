Звездный выбор: Стриженова после советов Хромченко примерла трендовый дуэт сезона – платье и брюки

Ранее на сочетание этих вещей решилась Анна Нетребко.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказала о сильном тренде этого сезона — сочетании платья с брюками.

Его поддержала Анна Нетребко, примерив романтичный ретрообраз в парке гигантских скульптур в Нью-Джерси. Певица нарядилась в розовое платье в крапинку с брючками с рюшами и соломенную шляпку в цветах.

Теперь в актуальный комплект облачилась ведущая Екатерина Стриженова в Сочи. Она надела трикотажное платье-трубу и облегающие брючки из такой же ткани. Сверху — темно-серое пальто прямого свободного кроя.

«За эти два дня не успели поплавать в бассейне, посетить спа, окунуться в японские купели, посмотреть парк аттракционов и поиграть в боулинг. Но зарядились солнцем, попробую привезти его в Москву!» — рассказала о своих коротких каникулах Стриженова в личном блоге.

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