«Сказочная королева»: Марина Юдашкина в белой норковой шубе в пол покрасовалась в заснеженном дворе своего особняка

Жене известного модельера Валентина Юдашкина Марине второго декабря исполнилось 63 года.

Но возраст — это то, о чем думается в последнюю очередь, глядя на эту изысканную и утонченную женщину.

Марина Юдашкина явно знает секрет вечной молодости. Неважно, куда направляется Марина Юдашкина — на светское мероприятие, в Дом моды, на прогулку или собственную кухню, чтобы приготовить очередной кулинарный шедевр, — она всегда выглядит красиво и стильно.

На этот раз Марина Юдашкина поделилась видео в микроблоге, на котором запечатлелась во время прогулки в заснеженном дворе своего особняка. Она идет по расчищенной тропинке, проложенной среди сугробов и припорошенных снегом деревьев.

В кипенно-белой норковой шубке длиною практически в пол Марина Юдашкина выглядит роскошно и респектабельно.

«Мое восхищение вами, Мариночка!», «Великолепная жена, замечательная мама и бабушка, верный и надежный друг, превосходная хозяюшка и всегда неотразимо стильная шикарная девушка! Храни Господь вас и вашу семью с Валентином. Будьте трижды здоровы и счастливы», «Какая вы хорошенькая. Приятно смотреть на вас!», «Вот, действительно, настоящая светская дама — ум, красота, приоритеты правильные, да и руки все умеют», «Мариночка, вы сказочная королева! Счастья и здоровья и исполнения желаний всей вашей семье!» — высказались под видео подписчики Марины Юдашкиной.

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