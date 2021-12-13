Французский десерт: Марина Юдашкина поделилась, как готовит клафути с вишней

Жена известного кутюрье Марина Юдашкина поделилась со своими подписчиками новым рецептом. Это французский десерт клафути с вишней, сочетающий в себе черты запеканки и пирога.
Ингредиенты:
- 200 граммов муки,
- 4 яйца,
- 200 граммов сахара,
- 2 стакана молока,
- 600 граммов вишни (можно взять замороженную),
- цедра лимона или апельсина,
- 10 граммов ванильного сахара.
Сначала нужно смешать яйца и сахар до состояния пышной пены. Затем добавить ваниль, цедру, муку и снова перемешать. Далее тонкой струйкой вливаем молоко и опять перемешиваем до однородной массы.
Форму для запекания смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой, на дно выкладываем вишню, равномерно распределяем ее и аккуратно заливаем тестом. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50 минут. Затем даем пирогу-запеканке остыть, присыпаем сахарной пудрой.
Способ приготовления Юдашкина показала на видео в Instagram.
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