Не поделили Моргенштерна: на «Доме-2» состоялась новая грандиозная драка с участием девушек

Участнице проекта Анне Мадан не понравилось, что на ее парня начала заглядываться Адриана Утина.

На новом «Доме-2» разгорелся скандал. Участница проекта Анна Мадан дала понять, что не даст соперницам спуску.

На ее возлюбленного Максима Моргенштерна начала заглядываться Адриана Утина. И более того, она посмела написать в Instagram, что нравится Максиму Моргенштерну.

Анне Мадан такое показалось неслыханной дерзостью. Она устроила разборки Адриане.

«Прямо сейчас удалила, Утина! Там он и твое лицо», — безапелляционно потребовала Анна Мадан. «Я не буду ничего удалять, мне твои угрозы…» — ответила Адриана Утина.

Аня больше ничего не стала объяснять, а просто перешла в рукопашную. Оказавшиеся рядом другие участники «Дома-2» Артем и Алена растащили девушек.

Адриана Утина пришла в комнату девочек с поломанным ногтем. Но через пару минут в комнату ворвалась Анна Мадан.

«Больно тебе? Анонсы пишешь?!» — прокричала Анна Мадан.

Она вновь бросилась на соперницу и когда та была повержена, Анна сказала, что теперь может спокойно уходить.

Судя по всему, после драки Анну Мадан попросят покинуть телестройку. Такие правила там были всегда.

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