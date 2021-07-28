Стало известно имя самой красивой девушки «Дома-2»

На реалити-шоу «Дом-2» прошел конкурс женской красоты. Сами участники проекта выбирали, кто же из девушек достоин звания «Мисс «Дом-2». Жюри состояло из парней, которые, рассматривая фотографии, решали, за какую из участниц отдать свои голоса.

В итоге победу одержала Анна Мадан, возлюбленная Максима Моргенштерна. Девушка сообщила о своем успехе в сторис микроблога, запечатлевшись с лентой победительницы.

Анна Мадан вдохновлена таким результатом, поскольку в Сети ее не жалуют. У Анны много хейтеров, которые пишут ей гадости и постоянно критикуют. И злопыхателей можно понять — Мадан успешно строит отношения с самым красивым парнем проекта.

«Да она давно надела на себя корону королевы и вершительницы судеб на «Доме-2», «Корону одел ей этот мямля Морген», «Интересно, а кто ее выбирал? Губы как у Пьеро, сама похожа на транса», «Из нее прямо звезду делают. Хотя, там сейчас такой состав, что выбирать и не из кого», — высказались к Сети.

Кстати, к неудовольствию злопыхателей Анна Мадан и Максим Моргенштерн еще и стали победителями конкурса «Сейшельские каникулы» и совсем скоро отправятся на острова, чтобы провести несколько дней на «Яхте любви».

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